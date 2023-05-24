Германия24 мая 2023, 16:19 | Обновлено 24 мая 2023, 16:39
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Боруссия Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом
Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года
24 мая 2023, 16:19 | Обновлено 24 мая 2023, 16:39
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Чемпион мира, защитник Матс Хуммельс продлил контракт с дортмундской «Боруссией».
Новое соглашение 34-летнего защитника с «Боруссией» рассчитано до лета 2024 года.
В этом сезоне Хуммельс провел 37 матчей за дортмундцев во всех турнирах и отличился забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера.
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