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Германия
24 мая 2023, 16:19 | Обновлено 24 мая 2023, 16:39
118
0

Боруссия Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года

24 мая 2023, 16:19 | Обновлено 24 мая 2023, 16:39
118
0
Боруссия Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом
ФК Боруссия Дортмунд

Чемпион мира, защитник Матс Хуммельс продлил контракт с дортмундской «Боруссией».

Новое соглашение 34-летнего защитника с «Боруссией» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Хуммельс провел 37 матчей за дортмундцев во всех турнирах и отличился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера.

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Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс продление контракта
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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