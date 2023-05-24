Боруссия Дортмунд продлила контракт с Хуммельсом

Чемпион мира, защитник Матс Хуммельс продлил контракт с дортмундской «Боруссией».

Новое соглашение 34-летнего защитника с «Боруссией» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Хуммельс провел 37 матчей за дортмундцев во всех турнирах и отличился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера.