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Германия
01 мая 2023, 19:45 | Обновлено 01 мая 2023, 19:59
1479
0

Боруссия Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера

«Шмели» хотят назад Джейдона Санчо

01 мая 2023, 19:45 | Обновлено 01 мая 2023, 19:59
1479
0
Боруссия Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает на возвращение в свои ряды вингера Джейдона Санчо, который играет за «Манчестер Юнайтед». Речь идет об аренде игрока.

Проведение такой сделки между клубами оценивается с высокой долей вероятности. Ранее сообщалось, что «манкуанинцы» готовы к расставанию с игроком, так как не рассчитывают на него в новом сезоне.

Не против возвращения в Германию и сам Санчо. Напомним, в свое время он защищал цвета «Боруссии» Дортмунд на протяжении четырех сезонов, после чего принял новый вызов от «Ман Юнайтед». Он, как оказалось, получился неудачным.

Впрочем, есть один нюанс: англичане могут запросить исключительно трансфер Джейдона Санчо, оценив его в 55-60 млн евро.

«Красные дьяволы» купили вингера у дортмундского клуба летом 2021 года за 85 млн евро.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу
Источник Bild
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