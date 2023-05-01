Боруссия Дортмунд намерена вернуть из МЮ своего экс-лидера

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает на возвращение в свои ряды вингера Джейдона Санчо, который играет за «Манчестер Юнайтед». Речь идет об аренде игрока.

Проведение такой сделки между клубами оценивается с высокой долей вероятности. Ранее сообщалось, что «манкуанинцы» готовы к расставанию с игроком, так как не рассчитывают на него в новом сезоне.

Не против возвращения в Германию и сам Санчо. Напомним, в свое время он защищал цвета «Боруссии» Дортмунд на протяжении четырех сезонов, после чего принял новый вызов от «Ман Юнайтед». Он, как оказалось, получился неудачным.

Впрочем, есть один нюанс: англичане могут запросить исключительно трансфер Джейдона Санчо, оценив его в 55-60 млн евро.

«Красные дьяволы» купили вингера у дортмундского клуба летом 2021 года за 85 млн евро.