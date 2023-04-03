Манчестер Юнайтед готов продать Санчо

«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна продать вингер Джейдона Санчо. Об этом сообщают английские СМИ.

Летом клуб планирует избавиться от ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага, и Санчо – один из них.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд летом 2021 года за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.