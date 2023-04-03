Англия03 апреля 2023, 20:19 |
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Манчестер Юнайтед готов продать Санчо
Игрок не входит в планы Эрика тен Хага
03 апреля 2023, 20:19 |
885
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«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна продать вингер Джейдона Санчо. Об этом сообщают английские СМИ.
Летом клуб планирует избавиться от ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага, и Санчо – один из них.
Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд летом 2021 года за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.
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