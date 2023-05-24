ITF24 мая 2023, 16:16 | Обновлено 24 мая 2023, 16:22
482
2
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
В ноябре команда Михаила Филимы сыграет против сборной Нидерландов
24 мая 2023, 16:16 | Обновлено 24 мая 2023, 16:22
482
2
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
На этой стадии команда Михаила Филимы сыграет против сборной Нидерландов.
Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября, Украина выступит в роли принимающей стороны.
Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.
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Комментарии 2
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Прекрасний жерею. Жодної представниці у топ-100, а єдина з діючих гравчинь, що колись там була, з промовистим прізвищем Рус - відома айтіефна чітерка.
проходити треба на "изи"
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