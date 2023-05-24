Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

На этой стадии команда Михаила Филимы сыграет против сборной Нидерландов.

Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября, Украина выступит в роли принимающей стороны.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.