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  4. Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:58 | Обновлено 24 мая 2023, 16:25
5199
24

Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»

Наставник недоволен судейством

24 мая 2023, 15:58 | Обновлено 24 мая 2023, 16:25
5199
24
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил поражение в матче чемпионата Украины против «Ворсклы» 1:2. У тренера есть вопросы к пенальти соперника и судейства в целом.

– Конечно, сейчас ребята расстроены, ведь они играли и отдавались, показывали очень хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило. Ну а по пенальти: сначала в одном эпизоде VAR сказал, что есть нарушение правил, а в другом моменте VAR говорит, что игры рукой нет в штрафной… Итак, где пенальти, где нет – ничего не понимаю. Помню, что «Ворскла» с кем-то играла, закончили 2:2, и там тоже кому-то из соперников мяч попал в руку, так там пенальти назначили. Ну, а за нас почему-то таких пенальти не ставят, причем это уже не в первый раз.

У нас с «Кривбассом» такая же рука была, когда мы 1:2 проиграли, и тогда не поставили пенальти в ворота соперника. То есть, кому-то назначают такие 11-метровые, а за нас почему-то нет. Может VAR поставить сверху еще один дополнительный? Как они трактуют правила – непонятно. Но я понимаю, за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с «Шахтером».

Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. И вот так выходит, что ребята весь год работали, одерживали победы и так за одну игру все сломать… Так зачем тогда играть? Может, вообще не надо?

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Днепр-1 Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 24
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Умник
Ой Саня а ваш свободный удар за задержку времени?
Ну бля может не надо прикидываться дураками.
Вы ше не знали что Ворскла будет заряжена финансово?
Просто по игре вы должны были быть на 3 головы сильнее.
Ваша команда слаба, благодарите удачу во многих матчей и да тоже судей.
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+5
Springfield
Как будто это сказано про Металлист.  Так уверенно выиграли Первую.  А потом за одну игру Кучер их бросил на выживание.
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+4
FootFun
Показували дуже гарний футбол сьогодні??? Під чим Кучер був під час матчу?
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+4
Ostrov Khortitsa
ой, пенальку не дали))) а без пенальки обыграть?
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+4
BekXan
Кучер в першу чергу звинувачуй себе.Ти втратив контроль над командую ти не підготовив команду.Ти прогавив гандікап в 9 ОЧОК  !Керівництво не укріпило команду.А зараз це вже крики що кожна гра як останній шанс.Ти провалив початок першого кола.І зараз вішати свої провали в очевидь це вже нонсенс.
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+3
nicksaf
Дійсно, може взагалі не треба? А я ж писав, що не дадуть ДД грати, все одно не дадуть обійти ШД. Все те ж, що і з ДК. 40 млн. це 40 млн. Валити надо от такого корумпованого чемпіонату. Заявитися в Молдовф, Румуніх, Луческу може допомогти. Можна у Польщу, у ГМС є добрі стосунки, разом же робили Евро-2012. Ну навіщо робити вигляд, що у нас ШД -- чесний чемпіон.
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+1
Миша Воронко
Ну не Кучер, а Луческу! Тут не так, там не так!? А как весь сезон за уши Днепра тянули, не сказал! Что, блин, покровители закончились!? Да, Днепр-1 не Днепр, а МЕТАЛЛИСТ!!! Только эмблема и БАБЛО!!!
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+1
Gargantua
в этот раз аргменты Ахметова оказались весомее чем у Коломойского.
40 млн евро это не цацки пецки
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+1
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Batya
40 млн які на кону ймовірно не пахнуть, а зі Сватком було КРУТО...
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+1
byrjyi
Одинадцять у ворота Ворскли то таке, а ось за що Дніпру пенальті поставили не зовсім зрозумів…
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0
BARA.bass
Смешно слышать возмущения Кучера по пенальти. Кому-кому а Днепру1 говорить про пенали это просто клоунада. Один Довбик пеналей пробил кучу, так что играть надо.
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0
odiniznashih
А кто сказал, что Кучер тренер?
У него бумажка есть?
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0
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u6464u
Це говорить чел який в українському футболі більше двадцяти років , а що Сашко  щось змінилось , а ну розповідь нам дрімучім  
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0
Kh75
не так надо вопрос ставить. Зачем Металлист возрождал, выводил в УПЛ и кинул, так ни одной игры в УПЛ и не проведя? ладно бы сам с кумом свалил, так еще и игроков увели. Жаль, что ниже 3-го уже не опустятся
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0
jovtengellium
рано плакати. от трісьне сьогодні Зоря Шахтар і вирішуйте все в очному поєдинку
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0
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Andrew
Нормальне було судійство.
А от тренерських рішень, комбінацій не було, Дніпро з таким підбором гравців блідо грає
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0
BUROSTAVOK
О,оооо)))Пенальті довбнє не дали,того і програли. Шо ви там працювали???Рекорди по пеналям і вечні сімуляції довбні і других обізьянок)То же дінама сьогодні ігру показало,без нитья о судействе. Похоже Сашу укусил динамавский Луческу,вечно заговори и все во всем виновати,кроме бене і сирков)
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-1
FunnyCat_____
ну то что шахтер плотно работает с судьями как на своих матчах , так и на матчах главных конкурентов -  ни для кого не новость!
Но и Кучер не Брайан Клафф
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-4
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AleksDnipro87
Та правильно він усе сказав у цей момент. По сезону це вже інша розмова. Сьогодні Дніпро вбили, може, не так яскраво, як у 2013/2014, але вбили. 2 пенальті, 7(!) гравців Дніпра суддя посадив на жовті, резонанс із карткою Сватку, адже останній пропускає матч проти ШД. При цьому гравцям Ворскли суддя почав показувати картки лише у кінці матчу, всього 2. Хоча і Скляр, і Нестеренко та інші гравці Ворскли давно награли на ЖК, але на жаль. І до доданого часу до першого тайму можна придовбатися.
Стосовно гри Дніпра, дніпровський стиль - "прос*ть" все у вирішальних матчах.
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-5
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