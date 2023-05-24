Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Наставник недоволен судейством
Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил поражение в матче чемпионата Украины против «Ворсклы» 1:2. У тренера есть вопросы к пенальти соперника и судейства в целом.
– Конечно, сейчас ребята расстроены, ведь они играли и отдавались, показывали очень хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило. Ну а по пенальти: сначала в одном эпизоде VAR сказал, что есть нарушение правил, а в другом моменте VAR говорит, что игры рукой нет в штрафной… Итак, где пенальти, где нет – ничего не понимаю. Помню, что «Ворскла» с кем-то играла, закончили 2:2, и там тоже кому-то из соперников мяч попал в руку, так там пенальти назначили. Ну, а за нас почему-то таких пенальти не ставят, причем это уже не в первый раз.
У нас с «Кривбассом» такая же рука была, когда мы 1:2 проиграли, и тогда не поставили пенальти в ворота соперника. То есть, кому-то назначают такие 11-метровые, а за нас почему-то нет. Может VAR поставить сверху еще один дополнительный? Как они трактуют правила – непонятно. Но я понимаю, за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с «Шахтером».
Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. И вот так выходит, что ребята весь год работали, одерживали победы и так за одну игру все сломать… Так зачем тогда играть? Может, вообще не надо?
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Ну бля может не надо прикидываться дураками.
Вы ше не знали что Ворскла будет заряжена финансово?
Просто по игре вы должны были быть на 3 головы сильнее.
Ваша команда слаба, благодарите удачу во многих матчей и да тоже судей.
40 млн евро это не цацки пецки
У него бумажка есть?
А от тренерських рішень, комбінацій не було, Дніпро з таким підбором гравців блідо грає
Но и Кучер не Брайан Клафф
Стосовно гри Дніпра, дніпровський стиль - "прос*ть" все у вирішальних матчах.