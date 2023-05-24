Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии»

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о ситуации вокруг нападающего сборной Украины и «Брюгге» Романе Яремчуке, который не может найти свою игру в Бельгии.

«Бельгийский чемпионат сильнее украинского, поэтому Яремчуку лучше оставаться там. Он должен дождаться своего шанса и тренера. Он не забил несколько стопроцентных моментов и его перестали ставить в состав.

Я считаю, что Роману нужно доверять и его прорвет – он начнет забивать, поймает уверенность и все пойдет, как по маслу. Я в него верю. Теперь Яремчуку нужно поверить в себя и начать больше концентрироваться.

Не надо никуда уходить, если нет конфликта с тренером или руководством. В ином случае нужно попроситься в аренду – чтобы играть. Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии. Тот всегда сконцентрирован и играет чуть ли не с сигаретой в зубах. Полное хладнокровие!

А Яремчук, наверное, ранимый, из-за всего переживает, и в этом кроется главная проблема», – сказал Кварцяный.

Яремчук в этом сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.