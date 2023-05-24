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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:43 | Обновлено 24 мая 2023, 15:52
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0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии»

Известный тренер не рекомендует форварду возвращаться в «Динамо»

24 мая 2023, 15:43 | Обновлено 24 мая 2023, 15:52
315
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о ситуации вокруг нападающего сборной Украины и «Брюгге» Романе Яремчуке, который не может найти свою игру в Бельгии.

«Бельгийский чемпионат сильнее украинского, поэтому Яремчуку лучше оставаться там. Он должен дождаться своего шанса и тренера. Он не забил несколько стопроцентных моментов и его перестали ставить в состав.

Я считаю, что Роману нужно доверять и его прорвет – он начнет забивать, поймает уверенность и все пойдет, как по маслу. Я в него верю. Теперь Яремчуку нужно поверить в себя и начать больше концентрироваться.

Не надо никуда уходить, если нет конфликта с тренером или руководством. В ином случае нужно попроситься в аренду – чтобы играть. Яремчуку надо стать Ибрагимовичем в плане психологии. Тот всегда сконцентрирован и играет чуть ли не с сигаретой в зубах. Полное хладнокровие!

А Яремчук, наверное, ранимый, из-за всего переживает, и в этом кроется главная проблема», – сказал Кварцяный.

Яремчук в этом сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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Виталий Кварцяный Брюгге Динамо Киев Златан Ибрагимович Роман Яремчук
Источник FanDay
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