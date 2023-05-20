Олег ДУЛУБ: «Луческу может помочь Яремчуку»

Бывший главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал текущий кризис в карьере нападающего сборной Украины и «Брюгге» Романа Яремчука.

«Вполне возможно, «Динамо» подошло бы Роману больше. Дело даже не в том, что нападающий воспитывался в Киеве. Сама игра бело-голубых ему более органична. Надо сказать, что и Мирча Луческу это тот специалист, который может помочь нападающему в подобной ситуации. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно немного отойти назад.

Яремчук уже два сезона не забивает голов так регулярно, как в предыдущие годы. Ему очень важно будет вернуть уверенность в своих игровых действиях», – сказал Дулуб.

Яремчук прошлым летом перешел в «Брюгге» из «Бенфики». В этом сезоне Роман провел 31 поединок, но отметился только двумя голами и четырьмя результативными передачами.