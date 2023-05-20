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  4. Олег ДУЛУБ: «Луческу может помочь Яремчуку»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 15:02 | Обновлено 20 мая 2023, 15:18
921
3

Олег ДУЛУБ: «Луческу может помочь Яремчуку»

Известный тренер посоветовал форварду «Брюгге» вернуться в «Динамо»

20 мая 2023, 15:02 | Обновлено 20 мая 2023, 15:18
921
3
Олег ДУЛУБ: «Луческу может помочь Яремчуку»
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Бывший главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал текущий кризис в карьере нападающего сборной Украины и «Брюгге» Романа Яремчука.

«Вполне возможно, «Динамо» подошло бы Роману больше. Дело даже не в том, что нападающий воспитывался в Киеве. Сама игра бело-голубых ему более органична. Надо сказать, что и Мирча Луческу это тот специалист, который может помочь нападающему в подобной ситуации. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно немного отойти назад.

Яремчук уже два сезона не забивает голов так регулярно, как в предыдущие годы. Ему очень важно будет вернуть уверенность в своих игровых действиях», – сказал Дулуб.

Яремчук прошлым летом перешел в «Брюгге» из «Бенфики». В этом сезоне Роман провел 31 поединок, но отметился только двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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Олег Дулуб Роман Яремчук Брюгге Динамо Киев Мирча Луческу
Источник FanDay
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Комментарии 3
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zhyr
Луческу вже допоміг Супрязі, Бєсєдіну
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+1
stopor2016
Горбатого ..............................................
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+1
Перець
Хватить і свого баласта 
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0
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