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Украина. Первая лига
24 мая 2023, 14:11 |
4509
6

ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо

Евгений Волынец не смог справиться с прессингом Кахима Пэрриса

24 мая 2023, 14:11 |
4509
6
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ФК Колос. Евгений Волынец

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте встречи счет в матче был открыт. Кахим Пэррис начал прессинговать голкипера ковалевцев Евгения Волынца. Вратарь не справился с таким давлением, неудачно попытался выбить мяч, который попал в штангу и отскочил в ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо

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Кахим Пэррис Евгений Волынец видео голов и обзор автогол Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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GloryUkraine
Тому, що воротар має виносити м'яч відразу, якщо не може взяти в руки, куди завгодно коли його пресингує суперник.
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+4
CheMP
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0
umnuy2
есть рукожопы а этот ногожоп
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0
vasilichn
Жаль, но такое случается в футболе...
Ответить
0
Перець
Ну Динамо треба щоб раз в рік так фартонуло
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-1
Burevestnik
це Колос навмисно дав фору Динамо   -  все по плану
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-1
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