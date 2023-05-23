Украина. Премьер лига23 мая 2023, 23:30 |
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Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая в 13:00 поединок 28-го тура Украинской Премьер-Лиги
23 мая 2023, 23:30 |
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В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Колос» и «Динамо».
Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Колос – Динамо. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.
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