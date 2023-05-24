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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби купил у Нюрнберга этнического украинца Шуранова
Германия
24 мая 2023, 13:49 |
159
1

ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби купил у Нюрнберга этнического украинца Шуранова

Экс-форвард сборной Украины U-18 продолжит карьеру в чемпионате Израиля

24 мая 2023, 13:49 |
159
1
ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби купил у Нюрнберга этнического украинца Шуранова
mhaifafc.com

Израильский «Маккаби» из Хайфы объявил о трансфере 21-летнего немецкого форварда «Нюрнберга» Эрика Шуранова, имеющего украинские корни.

С израильским клубом Шуранов подписал полноценный контракт на три года.

О сумме сделки стороны не сообщают, но Transfermarkt подтверждает информацию Sport.ua о том, что трансфер обошелся «Маккаби» в 1 миллион евро.

transfermarkt.de

В официальном коммюнике «Маккаби» отмечается, что Шуранов родился в Германии в украинской семье, но имеет также еврейские корни.

Ранее Шуранов, являющийся воспитанником академии «Нюрнберга», выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-18, а затем принял немецкое гражданство и провел ряд матчей за сборные Германии U-20 и U-21.

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Эрик Шуранов Нюрнберг трансферы трансферы Бундеслиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу Маккаби Хайфа
Источник ФК Маккаби Хайфа
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Gargantua
извините, но вы уверены именно в этническом происхождении Шуранова? ))
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