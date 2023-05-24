ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби купил у Нюрнберга этнического украинца Шуранова
Экс-форвард сборной Украины U-18 продолжит карьеру в чемпионате Израиля
Израильский «Маккаби» из Хайфы объявил о трансфере 21-летнего немецкого форварда «Нюрнберга» Эрика Шуранова, имеющего украинские корни.
С израильским клубом Шуранов подписал полноценный контракт на три года.
О сумме сделки стороны не сообщают, но Transfermarkt подтверждает информацию Sport.ua о том, что трансфер обошелся «Маккаби» в 1 миллион евро.
В официальном коммюнике «Маккаби» отмечается, что Шуранов родился в Германии в украинской семье, но имеет также еврейские корни.
Ранее Шуранов, являющийся воспитанником академии «Нюрнберга», выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-18, а затем принял немецкое гражданство и провел ряд матчей за сборные Германии U-20 и U-21.
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