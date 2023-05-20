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  4. Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова
Германия
20 мая 2023, 12:50 |
412
1

Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова

Украинский немец продолжит карьеру в Израиле

20 мая 2023, 12:50 |
412
1
Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий форвард украинского происхождения Эрик Шуранов, который выступает за «Нюрнберг», близок к переходу в «Маккаби» Хайфа.

По информации Sport.ua, сумма трансфера составит 1 миллион евро. В «Маккаби» Шуранов будет зарабатывать 400 тысяч евро в год. В «Нюрнберге» его годичная зарплата составляет 240 тысяч евро.

Также интерес к Шуранову проявлял клуб Серии А «Салернитана». Итальянцы предлагали аренду с правом или обязательством выкупить за 2 миллиона евро.

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Эрик Шуранов Нюрнберг Маккаби Хайфа трансферы
Источник Sport.ua
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johndow
Після такого трансферу про збірну Німеччини він може забути назавжди
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