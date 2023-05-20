Известны условия. Маккаби Хайфа согласовала трансфер Шуранова

Немецкий форвард украинского происхождения Эрик Шуранов, который выступает за «Нюрнберг», близок к переходу в «Маккаби» Хайфа.

По информации Sport.ua, сумма трансфера составит 1 миллион евро. В «Маккаби» Шуранов будет зарабатывать 400 тысяч евро в год. В «Нюрнберге» его годичная зарплата составляет 240 тысяч евро.

Также интерес к Шуранову проявлял клуб Серии А «Салернитана». Итальянцы предлагали аренду с правом или обязательством выкупить за 2 миллиона евро.