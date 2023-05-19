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Германия
19 мая 2023, 21:17 | Обновлено 19 мая 2023, 21:34
803
0

Израильский клуб ведет переговоры о трансфере немецкого украинца

Эрик Шуранов может продолжить карьеру в клубе Маккаби Хайфа

19 мая 2023, 21:17 | Обновлено 19 мая 2023, 21:34
803
0
Израильский клуб ведет переговоры о трансфере немецкого украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шуранов

Израильский клуб «Маккаби» Хайфа ведет переговоры о трансфере немецкого украинца Эрика Шуранова.

Шуранов, который играет за «Нюрнберг» во Второй Бундеслиге, может присоединиться к «Маккаби» Хайфа в летнее трансферное окно, сообщает Sport5.co.il. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Эрик, родившийся на севере Баварии в семье украинских переселенцев, играл за юношеские сборные Украины U-17 и U-18, однако затем предпочел выступать за молодежную сборную Германии U-21 (7 матчей, 2 гола).

В текущем сезоне Шуранов сыграл за «Нюрнберг» 18 матчей и забил 1 гол.

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Эрик Шуранов Маккаби Хайфа трансферы трансферы Бундеслиги Нюрнберг
Источник Sport5
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