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  4. Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 21:45 |
480
0

Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник

Румынский специалист не увидел в 20-летнем нападающем должного потенциала

18 октября 2022, 21:45 |
480
0
Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шуранов

Летом нынешнего года киевское «Динамо» могло подписать 20-летнего форварда «Нюрнберга» Эрика Шуранова.

По информации источника, молодого нападающего предлагали киевскому клубу, но главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался от потенциальной сделки, так как не увидел в игроке потенциала.

Также Шуранова предлагали итальянской «Салернитане», и сделка с этим клубом даже была очень близка к завершению, но в последний момент сорвалась из-за стремления футболиста самостоятельно оформить переход, не привлекая для этого агентов.

В нынешнем сезоне Шуранов перестал быть основным форвардом «Нюрнберга», играющего во второй немецкой Бундеслиге. На счету нападающего лишь 7 матчей (163 минуты) за команду и ни одного результативного действия.

Эрик Шуранов родился и вырос в Германии в семье украинских эмигрантов. Выступал за юношеские сборные Украины (U-16, U-17 и U-18), однако впоследствии решил сменить футбольное гражданство и играть за Германию – в частности, на его счету 2 поединка за команду U-20 этой страны и 7 (2 забитых мяча) – за U-21.

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Источник Футбол 24
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