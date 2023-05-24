Украина. Премьер лига24 мая 2023, 11:15 |
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ФОТО. Мудрик двумя смайлами поздравил Шахтер с 87-летием
Украинский вингер «Челси» опубликовал сториз в Instagram
24 мая 2023, 11:15 |
767
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил донецкий футбольный клуб «Шахтер» с 87-летием.
Михаил опубликовал сториз в своем Instagram, где поделился постом «горняков», а также поставил два смайла: скрещенные молотки и сердце.
Мудрик выступал за донецкую команду с 2018 по 2022 год, после чего перешел к «пенсионерам». За «Шахтер» Михаил провел 43 матча во всех турнирах за 3 сезона, в которых отличился 12 голами и отдал 13 ассистов.
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Мудрик, за чотири роки в Шахтарі, забив - 12 м'ячів, тобто в рік забивав по 3 м'ячі. Це видатне досягнення, краще б не писали, хіба що захотіли посміятись.
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