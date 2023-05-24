ФОТО. Мудрик двумя смайлами поздравил Шахтер с 87-летием

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил донецкий футбольный клуб «Шахтер» с 87-летием.

Михаил опубликовал сториз в своем Instagram, где поделился постом «горняков», а также поставил два смайла: скрещенные молотки и сердце.

Мудрик выступал за донецкую команду с 2018 по 2022 год, после чего перешел к «пенсионерам». За «Шахтер» Михаил провел 43 матча во всех турнирах за 3 сезона, в которых отличился 12 голами и отдал 13 ассистов.