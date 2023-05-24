Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик двумя смайлами поздравил Шахтер с 87-летием
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 11:15 |
767
2

ФОТО. Мудрик двумя смайлами поздравил Шахтер с 87-летием

Украинский вингер «Челси» опубликовал сториз в Instagram

24 мая 2023, 11:15 |
767
2
ФОТО. Мудрик двумя смайлами поздравил Шахтер с 87-летием
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил донецкий футбольный клуб «Шахтер» с 87-летием.

Михаил опубликовал сториз в своем Instagram, где поделился постом «горняков», а также поставил два смайла: скрещенные молотки и сердце.

Мудрик выступал за донецкую команду с 2018 по 2022 год, после чего перешел к «пенсионерам». За «Шахтер» Михаил провел 43 матча во всех турнирах за 3 сезона, в которых отличился 12 голами и отдал 13 ассистов.

По теме:
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Днепра-1 хорошие шансы выиграть УПЛ»
Шахтер Донецк празднует 87-летие
Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
фото Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд
Футбол | 24 мая 2023, 05:59 2
Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд
Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд

«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Футбол | 24 мая 2023, 06:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

Важные события во всех видах спорта

ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Хоккей | 23.05.2023, 22:55
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Футбол | 23.05.2023, 23:32
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Кто это 
Ответить
+4
Сергей Долина
Мудрик, за чотири роки в Шахтарі, забив - 12 м'ячів, тобто в рік забивав по 3 м'ячі. Це видатне досягнення, краще б не писали, хіба що захотіли посміятись.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 13
Футбол
Жан-Клод ВАН ДАММ: «Я разбираюсь в боксе, Хейни проиграл»
Жан-Клод ВАН ДАММ: «Я разбираюсь в боксе, Хейни проиграл»
22.05.2023, 11:42 4
Бокс
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
22.05.2023, 23:41 11
Футбол
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
22.05.2023, 13:54 4
Бокс
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
22.05.2023, 09:40 17
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
22.05.2023, 18:53 1
Хоккей
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 8
Футбол
Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
23.05.2023, 13:16 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности