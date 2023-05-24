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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 10:18 | Обновлено 24 мая 2023, 10:31
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Шахтер Донецк празднует 87-летие

24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч «горняков»

24 мая 2023, 10:18 | Обновлено 24 мая 2023, 10:31
114
0
Шахтер Донецк празднует 87-летие
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 мая, украинский футбольный клуб «Шахтер» Донецк празднует 87-летие.

«Организатором и первым тренером донецкой команды был Николай Наумов. Еще до начала Второй мировой войны «горняки» дебютировали в Высшей лиге. После освобождения Донбасса от фашистских войск капитан Георгий Бикезин собрал новую команду, которая в 1951 году взяла бронзовые награды чемпионата СССР. В 1961 и 1962 «Шахтер» завоевал свои первые трофеи – Кубки СССР. Ярким периодом в истории клуба стали 1970–1980-е годы, когда «оранжево-черные» трижды становились призерами первенства (1975, 1978, 1979), выиграли еще два Кубка (1980, 1983) и Суперкубок СССР (1984).

Дебютным трофеем во времена независимости был Кубок Украины сезона-1994/95, однако посягнуть на титул долгое время казалось невозможным. Все изменилось в 1996 году, когда президентом ФК «Шахтер» стал Ринат Ахметов. С тех пор начался отсчет «золотой эры» в продолжающейся по сей день истории клуба. За это время команда 13 раз становилась чемпионом Украины, выиграла 13 национальных Кубков и 9 Суперкубков Украины, одержала наибольшую победу современного украинского футбола – завоевала Кубок УЕФА (2009).

Сегодня «Шахтер» является ведущим клубом Украины, постоянным участником Лиги чемпионов УЕФА, командой, которую знают и уважают во всем футбольном мире. Миссия клуба – представлять страну на международной арене, а также делать все, чтобы помочь Украине и украинскому народу одержать нашу главную победу.

Поздравляем ветеранов разных поколений, футболистов и тренеров, сотрудников, президента клуба Рината Ахметова и всех болельщиков с 87-летием «Шахтера»! Каждый из вас внес свой весомый вклад в достижение команды и причастен к истории успеха «горняков». Все вы всегда будете частью большой «шахтерской» семьи!

С днем рождения, «Шахтер»!, – говорится в заявлении «горняков» на официальном сайте клуба.

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк день рождения
Источник ФК Шахтер Донецк
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