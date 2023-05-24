Ринат АХМЕТОВ: «Главная победа Шахтера – это победа Украины в войне»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил болельщиков с 87-летием клуба.

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

87-й день рождения «Шахтера» мы встречаем во времена тяжелейших испытаний для нашего клуба, нашей страны, для всех украинцев. Война не оставляет места для праздничного настроения, она забирает все наши мысли, наши силы, наши эмоции. Но мы объединены вокруг общей цели – победы Украины.

Каждый из нас ежедневно прилагает все усилия, чтобы приблизить нашу победу. Наши военные, волонтеры, врачи, энергетики, все-все украинцы выигрывают ежедневные битвы с врагом и обстоятельствами и помогают стране выстоять и одолеть агрессора. Самое главное, что нам необходимо, – это силы, терпение и вера в победу.

Футбольный клуб «Шахтер» испытывает на себе все трудности войны с 2014 года, когда из-за вторжения российских войск мы были вынуждены покинуть родной Донецк, родной дом – нашу «Донбасс Арену», наших болельщиков.

Но мы продолжали бороться: на поле одерживали блестящие победы для Украины, вне стадиона – всеми силами помогали и помогаем Украине и украинцам. ФК «Шахтер» поддерживает наших военных, получивших тяжелые ранения на фронте, финансируя их лечение и протезирование, заботится о детях, которые из-за войны потеряли родителей, доставляет гуманитарную помощь туда, где в ней особенно нуждаются.

Сейчас «Шахтер» – не просто футбольная команда, клуб стал символом Украины в Европе и мире и всегда стоит на страже интересов украинского футбола и нашей страны. Сейчас я особенно благодарен клубу за активную гражданскую позицию, которая помогает усилить международные позиции Украины и вместе отстаивать имидж нашей страны в мире. Благодарен игрокам «Шахтера» за личные обращения к коллегам из других футбольных клубов, направленные на то, чтобы помочь им отличить добро от зла.

Сегодня я хочу поздравить ветеранов нашего клуба, которые завоевывали честь и славу «Шахтера» на протяжении всех этих 87 лет. Я хочу поздравить тренеров, игроков, персонал и работников клуба, которые пишут современную историю «горняков». Хочу поздравить все поколения наших болельщиков, без которых не было бы этих побед и достижений, и особенно тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Главная победа «Шахтера» – это победа Украины в войне. Главное желание – освобождение всех наших земель, мир и процветание в стране, спокойствие и благополучие всех украинцев. Только тогда мы будем по-настоящему счастливы, когда в Донецке и Луганске, Мариуполе и Крыму перед каждым матчем «Шахтера» снова будет звучать Гимн Украины.

Мира и добра вам и вашим семьям, дорогие болельщики!

С днем рождения, «Шахтер«! С праздником, дорогие друзья!», – сказано в сообщении.