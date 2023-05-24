Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ринат АХМЕТОВ: «Главная победа Шахтера – это победа Украины в войне»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 09:14 |
813
7

Ринат АХМЕТОВ: «Главная победа Шахтера – это победа Украины в войне»

Президент «горняков» поздравил болельщиков с 87-летием клуба

24 мая 2023, 09:14 |
813
7
Ринат АХМЕТОВ: «Главная победа Шахтера – это победа Украины в войне»
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил болельщиков с 87-летием клуба.

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

87-й день рождения «Шахтера» мы встречаем во времена тяжелейших испытаний для нашего клуба, нашей страны, для всех украинцев. Война не оставляет места для праздничного настроения, она забирает все наши мысли, наши силы, наши эмоции. Но мы объединены вокруг общей цели – победы Украины.

Каждый из нас ежедневно прилагает все усилия, чтобы приблизить нашу победу. Наши военные, волонтеры, врачи, энергетики, все-все украинцы выигрывают ежедневные битвы с врагом и обстоятельствами и помогают стране выстоять и одолеть агрессора. Самое главное, что нам необходимо, – это силы, терпение и вера в победу.

Футбольный клуб «Шахтер» испытывает на себе все трудности войны с 2014 года, когда из-за вторжения российских войск мы были вынуждены покинуть родной Донецк, родной дом – нашу «Донбасс Арену», наших болельщиков.

Но мы продолжали бороться: на поле одерживали блестящие победы для Украины, вне стадиона – всеми силами помогали и помогаем Украине и украинцам. ФК «Шахтер» поддерживает наших военных, получивших тяжелые ранения на фронте, финансируя их лечение и протезирование, заботится о детях, которые из-за войны потеряли родителей, доставляет гуманитарную помощь туда, где в ней особенно нуждаются.

Сейчас «Шахтер» – не просто футбольная команда, клуб стал символом Украины в Европе и мире и всегда стоит на страже интересов украинского футбола и нашей страны. Сейчас я особенно благодарен клубу за активную гражданскую позицию, которая помогает усилить международные позиции Украины и вместе отстаивать имидж нашей страны в мире. Благодарен игрокам «Шахтера» за личные обращения к коллегам из других футбольных клубов, направленные на то, чтобы помочь им отличить добро от зла.

Сегодня я хочу поздравить ветеранов нашего клуба, которые завоевывали честь и славу «Шахтера» на протяжении всех этих 87 лет. Я хочу поздравить тренеров, игроков, персонал и работников клуба, которые пишут современную историю «горняков». Хочу поздравить все поколения наших болельщиков, без которых не было бы этих побед и достижений, и особенно тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Главная победа «Шахтера» – это победа Украины в войне. Главное желание – освобождение всех наших земель, мир и процветание в стране, спокойствие и благополучие всех украинцев. Только тогда мы будем по-настоящему счастливы, когда в Донецке и Луганске, Мариуполе и Крыму перед каждым матчем «Шахтера» снова будет звучать Гимн Украины.

Мира и добра вам и вашим семьям, дорогие болельщики!

С днем рождения, «Шахтер«! С праздником, дорогие друзья!», – сказано в сообщении.

По теме:
Шахтер Донецк празднует 87-летие
Петряк вновь провалился в Шахтере. Отчасти в этом виноват и сам клуб
Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Ринат Ахметов Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23 мая 2023, 11:20 14
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед

Пресс-служба «вишен» опубликовала в Twitter лучшие действия украинца в игре с «дьяволами»

Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
Футбол | 23 мая 2023, 13:16 10
Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу
Неожиданная причина. Роналду хочет уйти из Аль-Насра и вернуться в Европу

Криштиану не нравится инфраструктура в Саудовской Аравии

РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»
Футбол | 24.05.2023, 05:41
РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»
РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»
5 вариантов для Ломаченко
Бокс | 24.05.2023, 08:37
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Футбол | 24.05.2023, 06:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Ахметов был главный спонсор антимайдана и направлял титушек с заточками в Киев по 200 гривен в день чтобы охотились за активистами.А когда русские полезли на Донбасс он вдруг осознал что оставаться с ватой глупо потому что пушилины Захары Гиви хрен дадут в ДНР заработать и резко стал за Украину .А теперь вообще самый сильный патриот .говорит главное победить в войне .Только он сам же со своими рыгами эту войну и начал в 14 м году 
Ответить
+8
ALKOSruLKA
Так хай для перемоги приїде з Лондона і в гудок на Майдані погудить... Колись, кажуть, допомагало "житєлям данбасса" ... рецепт беззаперечний.
Ответить
+5
Alex196
Не при этом не забывает вливать бабло в Уаф и соперников Днепра .Когда спросили игроков колоса почему такие расстроенные после игры с Днепром они сказали в случае ничьей Ахметов вливал 150 т баксов на команду .но это нормально .Это как раз делают все .Он же понимает что за выход.в лигу получит намного больше .Хотя в группе он снова обкакается 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Во дядька перекрасился красиво.  И заходит же некоторым такой спич. Главное лавировать правильно плавать. То что конечно чел дружит со всеми президентами я считаю это талант. 
Ринат Леонидович вы наше все.
Спасибо вам за электрику июньськую и ее самый малый тариф
Если бы не вы мне кажется ее бы вообще не было.
Ответить
+3
FunnyCat_____
интересно, кто то поведется на такие переобувания?
Ответить
+2
Выталкиватель парашутистов
И такие слова ему говорить не стыдно? Хотя,.. О чем это я - стыдно бывает людям другого складу ума и нормального воспитания. Странно слышать такие слова от ублюдка, из-за которого все и началось в Донецке и его окрестностях. Бандит, который финансировал антимайдан, палец об палец не ударил, чтобы остановить боевиков, который делал все,для того, чтобы донецкие ненавидели все украинское. А кто-то знает о том, что Ахметов сейчас прессует кабмин и ОП, чтобы ему компенсировали из средств бюджета восстановление  поврежденных ракетными обстрелами электроподстанций, за наши с вами деньги, и что самое циничное, он требует компенсировать ему потерю Азовстали!!!!! Не могу найти данные о том, что Ахметов приобрел для ВСУ хоть одну обойму патроном, или БТР, или танк, или хоть один самолет... Но на яхту у него нашлось пол миллиарда вечно зеленых .... Лицемер высшей пробы... Могу только представить, какие средства он бросит сегодня для достижения победы с Зарей... Дай Бог, чтобы ему сегодня не фартануло...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 13
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 9
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 31
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2023, 12:00 4
Хоккей
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
22.05.2023, 22:57
Хоккей
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
22.05.2023, 18:53 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности