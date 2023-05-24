Алексей Крутых – Факундо Диас Акоста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Ролан Гаррос
24 мая украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором раунде отбора украинец сразится против Факундо Диаса Акосты из Аргентины (№137 ATP). Встреча состоится третьим запуском на корте №15 после матча Вавасорри – Мисолич. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Себастьяна Офнера (№118 ATP) или Яна Хойнски (№177 ATP).
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