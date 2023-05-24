Даяна Ястремская – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Сачии Викери из США (№169 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №5 после матча Джонс – Ин-Альбон. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Елены-Габриэлы Русе (№156 WTA) или Грет Миннен (№119 WTA).

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