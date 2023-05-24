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  4. Мгновенная карма Барсы. Бальде провел ужасный матч, Роберто получил травму
Испания
24 мая 2023, 05:19 | Обновлено 24 мая 2023, 05:38
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0

Мгновенная карма Барсы. Бальде провел ужасный матч, Роберто получил травму

Эти два футболиста записали скандальное видео с поддержкой фанов из рф

24 мая 2023, 05:19 | Обновлено 24 мая 2023, 05:38
220
0
Мгновенная карма Барсы. Бальде провел ужасный матч, Роберто получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Мгновенная карма настигла скандальных игроков каталонского клуба, Алекса Бальде и Серхи Роберто, которые ранее поприветствовали российских болельщиков после победы в Ла Лиге.

Алекс Бальде провел ужасный матч и получил очень низкую оценку (5.8), а Серхи Роберто вообще получил травму и был заменен (оценка 5.9).

Оценки WhoScored за матч Вальядолид – Барселона – 3:1

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Источник Sport.ua
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