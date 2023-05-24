Мгновенная карма Барсы. Бальде провел ужасный матч, Роберто получил травму

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Мгновенная карма настигла скандальных игроков каталонского клуба, Алекса Бальде и Серхи Роберто, которые ранее поприветствовали российских болельщиков после победы в Ла Лиге.

Алекс Бальде провел ужасный матч и получил очень низкую оценку (5.8), а Серхи Роберто вообще получил травму и был заменен (оценка 5.9).

Оценки WhoScored за матч Вальядолид – Барселона – 3:1