Мгновенная карма Барсы. Бальде провел ужасный матч, Роберто получил травму
Эти два футболиста записали скандальное видео с поддержкой фанов из рф
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.
Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.
Мгновенная карма настигла скандальных игроков каталонского клуба, Алекса Бальде и Серхи Роберто, которые ранее поприветствовали российских болельщиков после победы в Ла Лиге.
Алекс Бальде провел ужасный матч и получил очень низкую оценку (5.8), а Серхи Роберто вообще получил травму и был заменен (оценка 5.9).
Оценки WhoScored за матч Вальядолид – Барселона – 3:1
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