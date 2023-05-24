Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии
23 мая в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» совершил суперкамбэк и выиграл у «Аль-Шабаба» (3:2), хотя уступал по ходу игры 0:2.
Хозяевам поля после провального дебюта матча удалось отыграть один гол до перерыва, а во второй половине игры сравнять счет и выйти вперед.
Победу хозяевам принес лидер команды Криштиану Роналду точным ударом на 59-й минуте матча.
Чемпионат Саудовской Аравии
28-й тур, 23 мая
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2
Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 – Гуанка, 24, 40.
Видеообзор матча
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