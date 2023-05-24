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24 мая 2023, 01:35 | Обновлено 24 мая 2023, 02:02
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Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии

24 мая 2023, 01:35 | Обновлено 24 мая 2023, 02:02
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Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» совершил суперкамбэк и выиграл у «Аль-Шабаба» (3:2), хотя уступал по ходу игры 0:2.

Хозяевам поля после провального дебюта матча удалось отыграть один гол до перерыва, а во второй половине игры сравнять счет и выйти вперед.

Победу хозяевам принес лидер команды Криштиану Роналду точным ударом на 59-й минуте матча.

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 23 мая

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Талиска, 44, Гариб, 51, Роналду, 59 – Гуанка, 24, 40.

Видеообзор матча

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Криштиану Роналду Ромариньо Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Аль-Шабаб Аль-Батин Андерсон Талиска видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кристиан Гуанка
Источник Sport.ua
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