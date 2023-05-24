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Испания
24 мая 2023, 04:40 | Обновлено 24 мая 2023, 05:02
1340
0

Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне

За игру с «Сельтой» украинский хавбек получил высокую оценку 7.2 от WhoScored

24 мая 2023, 04:40 | Обновлено 24 мая 2023, 05:02
1340
0
Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 23 мая в матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью (1:1)

Украинский хавбек команды гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч. На 55-й минуте он заработал пенальти, что помогло «Жироне» спастись от поражения.

За игру Виктор Цыганков получил высокую оценку 7.2 от WhoScored. Выше у гостей оценен только защитник Бернардо Эспиноса (7.3).

А лучшим игроком матча назвал Карлес Перес, автор гола у хозяев поля (7.6)

Ла Лига. 36-й тур

Сельта – Жирона – 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59 (пен)

Оценки WhoScored за матч

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани Карлес Перес WhoScored Бернардо Эспиноса
Источник Sport.ua
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