Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
За игру с «Сельтой» украинский хавбек получил высокую оценку 7.2 от WhoScored
Вечером 23 мая в матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью (1:1)
Украинский хавбек команды гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч. На 55-й минуте он заработал пенальти, что помогло «Жироне» спастись от поражения.
За игру Виктор Цыганков получил высокую оценку 7.2 от WhoScored. Выше у гостей оценен только защитник Бернардо Эспиноса (7.3).
А лучшим игроком матча назвал Карлес Перес, автор гола у хозяев поля (7.6)
Ла Лига. 36-й тур
Сельта – Жирона – 1:1
Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59 (пен)
Оценки WhoScored за матч
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