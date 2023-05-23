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  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Макаллистер и Кайседо заслуживают играть на другом уровне»
Англия
23 мая 2023, 23:43 |
175
0

ДЕ ДЗЕРБИ: «Макаллистер и Кайседо заслуживают играть на другом уровне»

Тренер «Брайтона» – о судьбе двух хавбеком команды

23 мая 2023, 23:43 |
175
0
ДЕ ДЗЕРБИ: «Макаллистер и Кайседо заслуживают играть на другом уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Завтра, 24 мая, «Брайтон» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ примет «Ливерпуль». Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил, что этот матч может стать последним домашним для двух полузащитников команды – Моисеса Кайседо и Алексиса Макаллистера:

«Матч с «Сити» может стать их последним домашним за клуб, но я не знаю. У них есть возможность перейти, потому что они заслуживают играть на другом уровне».

Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль».

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Брайтон Роберто Де Дзерби Мойсес Кайседо Алексис Макаллистер
Источник Фабрицио Романо
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