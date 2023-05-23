ДЕ ДЗЕРБИ: «Макаллистер и Кайседо заслуживают играть на другом уровне»

Завтра, 24 мая, «Брайтон» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ примет «Ливерпуль». Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил, что этот матч может стать последним домашним для двух полузащитников команды – Моисеса Кайседо и Алексиса Макаллистера:

«Матч с «Сити» может стать их последним домашним за клуб, но я не знаю. У них есть возможность перейти, потому что они заслуживают играть на другом уровне».

Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль».