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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 23:09 | Обновлено 23 мая 2023, 23:11
245
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо

В Коваливке состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги

23 мая 2023, 23:09 | Обновлено 23 мая 2023, 23:11
245
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
УПЛ

В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».

Команды встретятся в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колос – Динамо. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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