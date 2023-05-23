В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».

Команды встретятся в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колос – Динамо. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».