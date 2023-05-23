Украина. Премьер лига23 мая 2023, 23:09 | Обновлено 23 мая 2023, 23:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
В Коваливке состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги
23 мая 2023, 23:09 | Обновлено 23 мая 2023, 23:11
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В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».
Команды встретятся в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Колос – Динамо. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо».
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