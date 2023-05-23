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Италия
23 мая 2023, 23:11 |
610
1

Спаллетти сделает годичную паузу в карьере

Тренер покинет «Наполи» в конце сезона

23 мая 2023, 23:11 |
610
1
Спаллетти сделает годичную паузу в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил игроком команды, что покинет клуб в конце текущего сезона. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис был проинформирован об этом еще две недели назад.

После ухода из «Наполи» Спаллетти планирует сделать годичную паузу в карьере. До того, как возглавить неаполитанцев в 2021 году, Спаллетти не работал два года.

Напомним, в нынешнем сезоне Спаллетти привел «Наполи» к первому за последние 33 года чемпионству в Серии А.

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Лучано Спаллетти Наполи
Источник Get Italian Football News
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patrick
А що ЛЧ не цікава?)
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