Инсайдер: переговоры между Неймаром и Ман Юнайтед не ведутся
Источники Фабрицио Романо отрицает информацию французских СМИ
Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по трансферу бразильского форварда Неймара не ведутся, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Источники журналиста в «Манчестер Юнайтед» отрицают информацию от французских СМИ, поскольку они не ведут переговоров по Неймару.
Это относится к нынешних владельцам МЮ – семье Глейзеров, но позиция может измениться при новых владельцах.
«ПСЖ» уже обсуждал возможный уход Неймара внутри клуба, а теперь ищет решение, позволяющее ему покинуть Париж.
Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.
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