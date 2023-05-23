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Бразилия
23 мая 2023, 22:56 | Обновлено 23 мая 2023, 23:17
86
0

Инсайдер: переговоры между Неймаром и Ман Юнайтед не ведутся

Источники Фабрицио Романо отрицает информацию французских СМИ

23 мая 2023, 22:56 | Обновлено 23 мая 2023, 23:17
86
0
Инсайдер: переговоры между Неймаром и Ман Юнайтед не ведутся
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по трансферу бразильского форварда Неймара не ведутся, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источники журналиста в «Манчестер Юнайтед» отрицают информацию от французских СМИ, поскольку они не ведут переговоров по Неймару.

Это относится к нынешних владельцам МЮ – семье Глейзеров, но позиция может измениться при новых владельцах.

«ПСЖ» уже обсуждал возможный уход Неймара внутри клуба, а теперь ищет решение, позволяющее ему покинуть Париж.

Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

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Манчестер Юнайтед трансферы Неймар ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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