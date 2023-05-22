Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара из французского «ПСЖ».

«Красные Дьяволы» собираются заполучить 31-летнего бразильского форварда, и переговоры уже начались. При определенных условиях парижский клуб не будет возражать против ухода Неймара нынешним летом.

Хотя официально «ПСЖ» не собирается продавать бразильского футболиста, однако в целях парижан – создание более сбалансированной команды вокруг одной звезды, а именно французского форварда Килиана Мбаппе.

Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.