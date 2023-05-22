Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ
«Манчестер Юнайтед» собирается заполучить бразильского форварда
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара из французского «ПСЖ».
«Красные Дьяволы» собираются заполучить 31-летнего бразильского форварда, и переговоры уже начались. При определенных условиях парижский клуб не будет возражать против ухода Неймара нынешним летом.
Хотя официально «ПСЖ» не собирается продавать бразильского футболиста, однако в целях парижан – создание более сбалансированной команды вокруг одной звезды, а именно французского форварда Килиана Мбаппе.
Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.
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