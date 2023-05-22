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Англия
22 мая 2023, 22:46 | Обновлено 22 мая 2023, 23:28
858
2

Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» собирается заполучить бразильского форварда

22 мая 2023, 22:46 | Обновлено 22 мая 2023, 23:28
858
2
Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара из французского «ПСЖ».

«Красные Дьяволы» собираются заполучить 31-летнего бразильского форварда, и переговоры уже начались. При определенных условиях парижский клуб не будет возражать против ухода Неймара нынешним летом.

Хотя официально «ПСЖ» не собирается продавать бразильского футболиста, однако в целях парижан – создание более сбалансированной команды вокруг одной звезды, а именно французского форварда Килиана Мбаппе.

Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

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трансферы Неймар ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Манчестер Юнайтед
Источник L'Equipe
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Am
Неймар в АПЛ буде грати ще менше ніж в псж
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0
GloryUkraine
У Неймара як не срачка так болячка. АПЛ не для нього. 
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-1
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