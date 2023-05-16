Челси готовит большие деньги для трансфера Неймара, названа сумма
Боссы «синих» готовы заплатить 60 млн евро за трансфер бразильца из «ПСЖ»
Английский «Челси» готов на большие инвестиции, чтобы заполучить в свою команду бразильского форварда Неймара из «ПСЖ».
По сообщениям El Nacional, боссы «Челси» готовы заплатить 60 млн евро за трансфер Неймара из Парижа в Лондон.
Неймар связан с французами контрактом, срок действия которого истекает 30 июня 2025 года. Однако проблемы со здоровьем преследуют бразильца, и Неймар может быть включен в список игроков, с которым «ПСЖ» готов распрощаться уже летом.
Ожидается, что «Челси» с июня будет тренировать Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер, бывший тренер «ПСЖ», работал с Неймаром с января 2021 года до лета 2022 года и хочет видеть бразильца в «Челси».
Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая победа Латвии на турнире
Михаил выложил фото в своем Instagram