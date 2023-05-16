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Англия
16 мая 2023, 21:43 | Обновлено 16 мая 2023, 21:58
1369
3

Челси готовит большие деньги для трансфера Неймара, названа сумма

Боссы «синих» готовы заплатить 60 млн евро за трансфер бразильца из «ПСЖ»

16 мая 2023, 21:43 | Обновлено 16 мая 2023, 21:58
1369
3
Челси готовит большие деньги для трансфера Неймара, названа сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Английский «Челси» готов на большие инвестиции, чтобы заполучить в свою команду бразильского форварда Неймара из «ПСЖ».

По сообщениям El Nacional, боссы «Челси» готовы заплатить 60 млн евро за трансфер Неймара из Парижа в Лондон.

Неймар связан с французами контрактом, срок действия которого истекает 30 июня 2025 года. Однако проблемы со здоровьем преследуют бразильца, и Неймар может быть включен в список игроков, с которым «ПСЖ» готов распрощаться уже летом.

Ожидается, что «Челси» с июня будет тренировать Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер, бывший тренер «ПСЖ», работал с Неймаром с января 2021 года до лета 2022 года и хочет видеть бразильца в «Челси».

Неймар находился много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец провел за «ПСЖ» 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

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Источник: Роналду хотел подписать контракт с Арсеналом после ухода из МЮ
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трансферы Неймар ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Челси Маурисио Почеттино
Источник Goal.com
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Gargantua
хотят продолжить глупо тратить деньги
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+2
Serhii P.
Буде ще один провалений трансфер "Челсі". Це тіло не дуже любить напрягатися, отримує космічну зарплату, половину сезону лікується на своїй віллі в Бразилії та шпілить покер. Якщо це правда, то вони дебіли.
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+2
GloryUkraine
60млн? Буде зірковому Мудрику м'ячі подавати.
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0
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