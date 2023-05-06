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  4. Агенты Неймара ищут новый клуб для форварда
Франция
06 мая 2023, 17:27 |
838
0

Агенты Неймара ищут новый клуб для форварда

В «ПСЖ» у бразильца будущего нет

06 мая 2023, 17:27 |
838
0
Агенты Неймара ищут новый клуб для форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Руководство «ПСЖ» приняло решение летом попрощаться с форвардом команды Неймаром. Агентов бразильца уже попросили заняться поисками нового клуба для игрока.

Среди потенциальных претендентов на Неймара – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также у бразильца есть «экзотические» варианты продолжения карьеры.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, Контракт рассчитан еще на два года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

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Неймар ПСЖ Челси Манчестер Юнайтед
Источник Footmercato
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