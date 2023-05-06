Франция06 мая 2023, 17:27 |
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Агенты Неймара ищут новый клуб для форварда
В «ПСЖ» у бразильца будущего нет
06 мая 2023, 17:27 |
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Руководство «ПСЖ» приняло решение летом попрощаться с форвардом команды Неймаром. Агентов бразильца уже попросили заняться поисками нового клуба для игрока.
Среди потенциальных претендентов на Неймара – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также у бразильца есть «экзотические» варианты продолжения карьеры.
Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, Контракт рассчитан еще на два года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.
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