Франция05 мая 2023, 09:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:30
2173
1
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Парижане постараются избавиться от бразильца
05 мая 2023, 09:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:30
2173
1
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар в летнее трансферное окно может покинуть команду.
Парижане хотят отдать 31-летнего уроженца Сан-Паулу в аренду. И обязательно – с правом выкупа.
Читайте также:Ньюкасл нацелился на Неймара
Есть сведения, будто Неймара хотят у себя видеть некоторые клубы из Саудовской Аравии.
Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Сейчас он травмирован и в этом сезоне на поле больше не появится
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2023, 18:38 3
Непростая победа киевлян
Футбол | 04 мая 2023, 16:44 5
Команды отыграли 81 минуту
Футбол | 05.05.2023, 04:02
Футбол | 05.05.2023, 09:54
Футбол | 04.05.2023, 22:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Головне щоб він і Месі пішли в різні клуби, щоб він зміг вийти з під тіні Месі і виграти золотий мяч
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2023, 18:44 1
03.05.2023, 18:12 3
04.05.2023, 17:43 11
03.05.2023, 14:25 31
03.05.2023, 14:48 260
03.05.2023, 23:37 3
04.05.2023, 17:38 80
04.05.2023, 11:40 2