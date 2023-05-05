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Франция
05 мая 2023, 09:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:30
2173
1

Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара

Парижане постараются избавиться от бразильца

05 мая 2023, 09:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:30
2173
1
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар в летнее трансферное окно может покинуть команду.

Парижане хотят отдать 31-летнего уроженца Сан-Паулу в аренду. И обязательно – с правом выкупа.

Есть сведения, будто Неймара хотят у себя видеть некоторые клубы из Саудовской Аравии.

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Сейчас он травмирован и в этом сезоне на поле больше не появится

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Источник L'Equipe
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nazarp
 Головне щоб він і Месі пішли в різні клуби, щоб він зміг вийти з під тіні Месі і виграти золотий мяч 
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