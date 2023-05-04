Ньюкасл нацелился на Неймара

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания форварда «ПСЖ» Неймара во время летнего трансферного окна. Переход возможен только в случае попадания «Сорок» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Парижский клуб хочет избавиться от бразильца, но позволить себе его трансфер могут лишь несколько клубов в мире. «Ньюкасл» – один из них.

«Сороки» также рассматривали возможность подписания Криштиану Роналду, но возрастной португалец не входит в планы главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Манчестер Юнайтед».