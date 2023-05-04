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Англия
04 мая 2023, 23:25 |
542
5

Ньюкасл нацелился на Неймара

Форвард «ПСЖ» может перебраться в АПЛ летом

04 мая 2023, 23:25 |
542
5
Ньюкасл нацелился на Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания форварда «ПСЖ» Неймара во время летнего трансферного окна. Переход возможен только в случае попадания «Сорок» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Парижский клуб хочет избавиться от бразильца, но позволить себе его трансфер могут лишь несколько клубов в мире. «Ньюкасл» – один из них.

«Сороки» также рассматривали возможность подписания Криштиану Роналду, но возрастной португалец не входит в планы главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Ньюкасл ПСЖ Неймар трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник 90min
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luceorius
 Неймар їх розорить.
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+3
Tasha19
Слідуюча новина "Челсі намагається перехопити Неймара в Ньюкасла"))))
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0
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Remark
Неужели решили в Чемпионшип вылететь?
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0
ortomir
А міг би стати топ клубом
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0
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