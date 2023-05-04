Ньюкасл нацелился на Неймара
Форвард «ПСЖ» может перебраться в АПЛ летом
«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания форварда «ПСЖ» Неймара во время летнего трансферного окна. Переход возможен только в случае попадания «Сорок» в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Парижский клуб хочет избавиться от бразильца, но позволить себе его трансфер могут лишь несколько клубов в мире. «Ньюкасл» – один из них.
«Сороки» также рассматривали возможность подписания Криштиану Роналду, но возрастной португалец не входит в планы главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.
Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Манчестер Юнайтед».
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