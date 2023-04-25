Неймар может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар находится под прицелом у «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» на данный момент не готовы сделать парижанам конкретное предложение относительно будущего бразильца. Они лишь вот уже несколько месяцев мониторят ситуацию вокруг игрока, с которым «ПСЖ» хочет расстаться.

Сейчас Неймар травмирован. Ранее сообщалось, что стали известны сроки возвращения бразильца в «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провел за парижан во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.