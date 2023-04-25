Неймар может продолжить карьеру в АПЛ
За бразильцем наблюдают с туманного Альбиона
Нападающий французского «ПСЖ» Неймар находится под прицелом у «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» на данный момент не готовы сделать парижанам конкретное предложение относительно будущего бразильца. Они лишь вот уже несколько месяцев мониторят ситуацию вокруг игрока, с которым «ПСЖ» хочет расстаться.
Сейчас Неймар травмирован. Ранее сообщалось, что стали известны сроки возвращения бразильца в «ПСЖ».
В текущем сезоне Неймар провел за парижан во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.
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