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Англия
25 апреля 2023, 03:48 | Обновлено 25 апреля 2023, 03:56
207
0

Неймар может продолжить карьеру в АПЛ

За бразильцем наблюдают с туманного Альбиона

25 апреля 2023, 03:48 | Обновлено 25 апреля 2023, 03:56
207
0
Неймар может продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар находится под прицелом у «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» на данный момент не готовы сделать парижанам конкретное предложение относительно будущего бразильца. Они лишь вот уже несколько месяцев мониторят ситуацию вокруг игрока, с которым «ПСЖ» хочет расстаться.

Сейчас Неймар травмирован. Ранее сообщалось, что стали известны сроки возвращения бразильца в «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провел за парижан во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.

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Источник Footmercato
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