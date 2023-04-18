Франция18 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:24
247
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Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ
Бразилец восстанавливается на родине
18 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:24
247
0
Бразильский форвард французского клуба «ПСЖ» Неймар должен вернуться в расположение команды к концу апреля.
Сейчас Неймар восстанавливается после травмы дома, в Бразилии. По приезде в Париж он продолжит реабилитацию. В текущем сезоне нападающий уже не сыграет – он будет готовиться к старту новой кампании.
Неймар, как известно, повредил связки колена и выбыл из строя на 3-4 месяца.
31-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.
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