Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ

Бразильский форвард французского клуба «ПСЖ» Неймар должен вернуться в расположение команды к концу апреля.

Сейчас Неймар восстанавливается после травмы дома, в Бразилии. По приезде в Париж он продолжит реабилитацию. В текущем сезоне нападающий уже не сыграет – он будет готовиться к старту новой кампании.

Неймар, как известно, повредил связки колена и выбыл из строя на 3-4 месяца.

31-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.