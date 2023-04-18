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Франция
18 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:24
247
0

Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ

Бразилец восстанавливается на родине

18 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:24
247
0
Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард французского клуба «ПСЖ» Неймар должен вернуться в расположение команды к концу апреля.

Сейчас Неймар восстанавливается после травмы дома, в Бразилии. По приезде в Париж он продолжит реабилитацию. В текущем сезоне нападающий уже не сыграет – он будет готовиться к старту новой кампании.

Неймар, как известно, повредил связки колена и выбыл из строя на 3-4 месяца.

31-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов, сделал 17 ассистов.

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Неймар ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Le Parisien
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