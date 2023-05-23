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  4. Антонио КАССАНО: «Я бы уволил Индзаги, даже если он выиграет ЛЧ»
Италия
23 мая 2023, 22:46 |
1211
0

Антонио КАССАНО: «Я бы уволил Индзаги, даже если он выиграет ЛЧ»

Скандальный форвард снова раскритиковал тренера «Интера»

23 мая 2023, 22:46 |
1211
0
Антонио КАССАНО: «Я бы уволил Индзаги, даже если он выиграет ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Одиозный итальянский экс-форвард Антонио Кассано считает, что даже победа в Лиге чемпионов не должна спасти главного тренера «Интера» Симоне Индзаги от увольнения в конце сезона:

«В «Интере» происходит какой-то бред. Клуб отдает должное Индзаги за выход в финал Лиги чемпионов, но игнорирует катастрофу в чемпионате. Команда проиграла один из трех турниров катастрофическим образом. Нельзя так выступать.

Все хвалят «Интер» за выход в финал ЛЧ, но я рассказываю своим друзьям, как именно он туда попал. А в Италии он на 20 очков отстает от «Наполи». Это безумие. Команда смыла в унитаз Скудетто в прошлом году, позволив победить творящему чудеса «Милану». А в этом году все еще хуже. Если ты выбываешь из борьбы за 3-4 тура до конца, то ладно, можно сказать, что ты боролся. Но «Интер» уже пять месяцев не участвует в гонке. Для меня, как для болельщика «Интера», это позор.

Маротте стоило бы начать немного разбираться в футболе, прежде чем говорить, что Индзаги остается на 100%. Маротта и футбол – это черное и белое, ничего общего. «Интер» не имеет права проигрывать 12 матчей в Серии А и проводить дерьмовый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал ЛЧ, я бы уволил. В ЛЧ у него был достаточно простой путь. Давайте скрестим пальцы в надежде на победу, но даже в этом случае я бы поменял тренера».

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Антонио Кассано Симоне Индзаги Интер Милан Джузеппе Маротта
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