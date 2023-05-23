Реал готовит большие деньги за трансфер Беллингема, названа сумма
Стоимость перехода хавбека из «Боруссии» Д составит 100 млн евро + бонусы
Английский хавбек Джуд Беллингем в летнее межсезонье станет футболистом мадридского «Реала».
Королевский клуб уже согласовал с дортмундской «Боруссией» трансфер футболиста сборной Англии.
По данным инсайдера Николо Скиры, стоимость трансфера составит 100 млн евро + множество бонусов.
Ожидается, что 19-летний английский полузащитник попишет контракт до лета 2029 года, а его зарплата составит около 20 млн евро до уплаты налогов.
В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» Д 42 матча и забил 14 голов.
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