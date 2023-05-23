Реал готовит большие деньги за трансфер Беллингема, названа сумма

Английский хавбек Джуд Беллингем в летнее межсезонье станет футболистом мадридского «Реала».

Королевский клуб уже согласовал с дортмундской «Боруссией» трансфер футболиста сборной Англии.

По данным инсайдера Николо Скиры, стоимость трансфера составит 100 млн евро + множество бонусов.

Ожидается, что 19-летний английский полузащитник попишет контракт до лета 2029 года, а его зарплата составит около 20 млн евро до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» Д 42 матча и забил 14 голов.