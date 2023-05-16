Реал готовит официальное предложение Боруссии по Беллингему

«Реал» еще две недели назад согласовал условия личного контракта с Джудом Беллингемом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицо Романо.

Теперь «Реал» готовит официальное предложение для «Боруссии» Дортмунд. Но сделано оно будет лишь после того, как решится судьба чемпионства в Бундеслиге, за которое клуб из Дортмунда продолжает бороться.

Ожидается, что «Боруссия» попросит за своего игрока примерно 150 миллионов евро.