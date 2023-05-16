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Испания
16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 18:02
235
0

Реал готовит официальное предложение Боруссии по Беллингему

С самим игроком контракт уже согласован

16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 18:02
235
0
Реал готовит официальное предложение Боруссии по Беллингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Реал» еще две недели назад согласовал условия личного контракта с Джудом Беллингемом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицо Романо.

Теперь «Реал» готовит официальное предложение для «Боруссии» Дортмунд. Но сделано оно будет лишь после того, как решится судьба чемпионства в Бундеслиге, за которое клуб из Дортмунда продолжает бороться.

Ожидается, что «Боруссия» попросит за своего игрока примерно 150 миллионов евро.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Фабрицио Романо трансферы
Источник Фабрицио Романо
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