Испания16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 18:02
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Реал готовит официальное предложение Боруссии по Беллингему
С самим игроком контракт уже согласован
16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 18:02
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«Реал» еще две недели назад согласовал условия личного контракта с Джудом Беллингемом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицо Романо.
Теперь «Реал» готовит официальное предложение для «Боруссии» Дортмунд. Но сделано оно будет лишь после того, как решится судьба чемпионства в Бундеслиге, за которое клуб из Дортмунда продолжает бороться.
Ожидается, что «Боруссия» попросит за своего игрока примерно 150 миллионов евро.
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