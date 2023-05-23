Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми КАРРАГЕР: «Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала»
Англия
23 мая 2023, 21:58 |
581
0

Джейми КАРРАГЕР: «Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала»

Легендарный защитник включил украинца в команду сезона

23 мая 2023, 21:58 |
581
0
Джейми КАРРАГЕР: «Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер объяснил, почему включил украинца Александра Зинченко в свою команду сезона в АПЛ:

«Я выбрал Зинченко, и действительно считаю, что в последнее время вместе с «Арсеналом» он сдал в игре в обороне. Но я не могу забыть январь и февраль, когда «Арсенал» был в отличной форме, и Зинченко брал на себя огромную ответственность, занимая позицию в полузащите, особенно в матчах, в которых они забивали в конце.

По моему мнению, Зинченко сыграл огромную роль в успехе «Арсенала». Также я считаю, что он и Габриэл Жезус значительно подняли общий уровень команды».

По теме:
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Микель АРТЕТА: «С нетерпением ждем продолжения развития Сака»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала Сака подписал новый контракт
Джейми Каррагер Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 вариантов для Ломаченко
Бокс | 23 мая 2023, 17:37 20
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко

Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе

Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Футбол | 23 мая 2023, 19:45 20
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ

Клубы готовы к единому телепулу

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Бокс | 23.05.2023, 10:43
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.05.2023, 20:13
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23.05.2023, 11:20
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
22.05.2023, 16:54 10
Бокс
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
21.05.2023, 18:40
Хоккей
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
21.05.2023, 21:55 11
Футбол
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
22.05.2023, 23:41 10
Футбол
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 13
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
21.05.2023, 19:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности