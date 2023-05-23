Джейми КАРРАГЕР: «Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер объяснил, почему включил украинца Александра Зинченко в свою команду сезона в АПЛ:

«Я выбрал Зинченко, и действительно считаю, что в последнее время вместе с «Арсеналом» он сдал в игре в обороне. Но я не могу забыть январь и февраль, когда «Арсенал» был в отличной форме, и Зинченко брал на себя огромную ответственность, занимая позицию в полузащите, особенно в матчах, в которых они забивали в конце.

По моему мнению, Зинченко сыграл огромную роль в успехе «Арсенала». Также я считаю, что он и Габриэл Жезус значительно подняли общий уровень команды».