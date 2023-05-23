Стреляет дуплетом. Кочергин вошел в символическую сборную тура в Польше

Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин вошел в символическую сборную 33-го тура чемпионата Польши.

Кочергин сделал победный дубль в матче против «Вислы» Плоцк (2:1). При счете 0:1 украинец уравнял ситуацию на 81-й минуте мощным ударом издалека, а затем на 85-й принес победу своей команде. «Ракув» играл этот матч в статусе досрочного чемпиона Польши.

Кочергин забил 8 мячей, сыграв 32 матча в текущем сезоне чемпионата Польши. Также в его активе 1 гол в 6 матчах кубковых турниров в Польше и 3 забитых мяча в 6 поединках Лиги конференций.

Видеообзор матча: Висла Плоцк – Ракув – 1:2

Символическая сборная 33-го тура чемпионата Польши