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Польша
23 мая 2023, 21:27 | Обновлено 23 мая 2023, 21:54
225
0

Стреляет дуплетом. Кочергин вошел в символическую сборную тура в Польше

Владислав сделал победный дубль в матче «Ракува» против «Вислы» Плоцк

23 мая 2023, 21:27 | Обновлено 23 мая 2023, 21:54
225
0
Стреляет дуплетом. Кочергин вошел в символическую сборную тура в Польше
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин вошел в символическую сборную 33-го тура чемпионата Польши.

Кочергин сделал победный дубль в матче против «Вислы» Плоцк (2:1). При счете 0:1 украинец уравнял ситуацию на 81-й минуте мощным ударом издалека, а затем на 85-й принес победу своей команде. «Ракув» играл этот матч в статусе досрочного чемпиона Польши.

Кочергин забил 8 мячей, сыграв 32 матча в текущем сезоне чемпионата Польши. Также в его активе 1 гол в 6 матчах кубковых турниров в Польше и 3 забитых мяча в 6 поединках Лиги конференций.

Видеообзор матча: Висла Плоцк – Ракув – 1:2

Символическая сборная 33-го тура чемпионата Польши

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Источник Sport.ua
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