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  4. ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву
Чемпионат Польши
Висла Плоцк
21.05.2023 18:30 – FT 1 : 2
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
21 мая 2023, 23:10 | Обновлено 21 мая 2023, 23:27
784
1

ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву

Украинский хавбек продолжает феерить в чемпионате Польши

21 мая 2023, 23:10 | Обновлено 21 мая 2023, 23:27
784
1
ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин сделал победный дубль в матче 33-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (2:1).

При счете 0:1 украинец уравнял ситуацию на 81-й минуте мощным ударом издалека, а затем на 85-й принес победу своей команде. «Ракув» играл этот матч в статусе досрочного чемпиона Польши.

Кочергина забил 8 мячей, сыграв 32 матча, в текущем сезоне чемпионата Польши. Также в его активе 1 гол в 6 матчах кубковых турниров в Польше и 3 забитых мяча в 6 поединках Лиги конференций.

Чемпионат Польши

33-й тур, 21 мая

Висла Плоцк – Ракув – 1:2

Голы: Секульски, 10 – Кочергин, 81, 85.

ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Секулски (Висла Плоцк).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Секулски (Висла Плоцк).
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Висла Плоцк Владислав Кочергин чемпионат Польши по футболу Ракув видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Але в збірну візьмуть Коноплянку
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