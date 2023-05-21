ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву
Украинский хавбек продолжает феерить в чемпионате Польши
Украинский хавбек «Ракува» Владислав Кочергин сделал победный дубль в матче 33-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (2:1).
При счете 0:1 украинец уравнял ситуацию на 81-й минуте мощным ударом издалека, а затем на 85-й принес победу своей команде. «Ракув» играл этот матч в статусе досрочного чемпиона Польши.
Кочергина забил 8 мячей, сыграв 32 матча, в текущем сезоне чемпионата Польши. Также в его активе 1 гол в 6 матчах кубковых турниров в Польше и 3 забитых мяча в 6 поединках Лиги конференций.
Чемпионат Польши
33-й тур, 21 мая
Висла Плоцк – Ракув – 1:2
Голы: Секульски, 10 – Кочергин, 81, 85.
ВИДЕО. Мощная пушка. Кочергин забил два гола и принес победу Ракуву
🚀 Oceń bramkę Vladyslava Kochergina w dwóch słowach! 👇— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 21, 2023
____________ ___________#WPŁRCZ pic.twitter.com/XL3VJX5137
80' 🆚 86'#WPŁRCZ pic.twitter.com/y10j7jnHQ5— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 21, 2023
Walka do końca!🔥🔥🔥— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 21, 2023
Ostatni wyjazd w tym sezonie kończymy zwycięstwem! 🫡🔴🔵
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90'⏱️#WPŁRCZ 1️⃣:2⃣ pic.twitter.com/CdiGyWl0QU
События матча
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