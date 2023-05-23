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Италия
23 мая 2023, 20:45 |
106
0

Владелец Лидса может приобрести Сампдорию

Фонд Gestio Capital сделал официальное предложение

23 мая 2023, 20:45 |
106
0
Владелец Лидса может приобрести Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Радриццани

Итальянский клуб «Сампдория», который впервые за 11 лет вылетел в Серию В, в ближайшее время может сменить владельца.

По информации британских СМИ, официальное предложение о покупке «Сампдории» сделал фонд «Gestio Capital». Одним из его руководителей является владелец «Лидса» Андреа Радриццани.

Сейчас «Сампдория» испытывает серьезные финансовые проблемы, владелец клуба Массимо Ферреро арестован за финансовые преступления.

У клуба долг по зарплате в размере 13,5 миллиона евро. Если он не будет погашен до 30 мая, клуб не сможет подать заявку на участие в Серии В в следующем сезоне. Радриццани готов инвестировать в «Сампдорию» 55 миллионов евро.

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Сампдория Лидс Андреа Радриццани
Источник The Athletic
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