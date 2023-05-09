Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Удинезе» и «Сампдория». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После поражения «Самдория» лишилась математических шансов сохранить прописку в элитном дивизионе Италии и досрочно вылетела в Серию B.

После 34 туров у «Сампдории» 17 очков. Команда уже не сможет подняться на 17-е место, которое позволяет остаться в чемпионате на следующий сезон, поскольку в оставшихся 4 матчах суммарно максимум сможет набрать только 29 очков, а у 17-й «Вероны» уже 30 баллов.

«Сампдория» в последний раз играла в Серии B в сезоне 2011/12, после чего была постоянным участником Серии А.

Таблица Серии А: