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Италия
09 мая 2023, 03:57 |
466
0

Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B

«Сампдория» проиграла «Удинезе» и не смогла сохранить прописку в Серии А

09 мая 2023, 03:57 |
466
0
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 34-го тура Серии А между клубами «Удинезе» и «Сампдория». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После поражения «Самдория» лишилась математических шансов сохранить прописку в элитном дивизионе Италии и досрочно вылетела в Серию B.

После 34 туров у «Сампдории» 17 очков. Команда уже не сможет подняться на 17-е место, которое позволяет остаться в чемпионате на следующий сезон, поскольку в оставшихся 4 матчах суммарно максимум сможет набрать только 29 очков, а у 17-й «Вероны» уже 30 баллов.

«Сампдория» в последний раз играла в Серии B в сезоне 2011/12, после чего была постоянным участником Серии А.

Таблица Серии А:

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Удинезе Сампдория Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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