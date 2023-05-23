Карпаты – Барселоне: «Ваше заявление не может сблизить нас с убийцами»

Львовские «Карпаты» отреагировали на заявление «Барселоны» по поводу скандала, который разгорелся после того, как игроки каталонского клуба Алекс Бальде и Серхи Роберто поприветствовали российских болельщиков после победы в Ла Лиге.

Сообщение «Карпат»: «Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами, которые убивают кого-либо с противоположным мнением.

Некоторые наши болельщики не могут присоединиться к нашему обращению, потому что они погибли, защищая нас от оккупантов, которых вы поздравляете, с которыми вы хотите нас сблизить.

И, похоже, вы забыли, что это был российский телеканал, а не международный; россия является оккупантом, и, похоже, вы избегаете упоминания об ее агрессии. Также мы возмущены тем, что «Барселона» и Ла Лига готовы сотрудничать с россиянами и зарабатывать российские деньги».