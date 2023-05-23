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Англия
23 мая 2023, 17:59 | Обновлено 23 мая 2023, 18:25
228
0

Микель АРТЕТА: «С нетерпением ждем продолжения развития Сака»

Менеджер «Арсенала» – о новом контракте вингера

23 мая 2023, 17:59 | Обновлено 23 мая 2023, 18:25
228
0
Микель АРТЕТА: «С нетерпением ждем продолжения развития Сака»
ФК Арсенал Лондон. Букайо Сака (в центре) и Микель Артета (справа)

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о продление соглашения между клубом и нападающим Букайо Сака.

Как известно, Сака поставил свою подпись под договором, который будет действовать до лета 2027 года.

«Для клуба здорово, что Сака продлил свой контракт. Сохранение наших лучших молодых талантов является ключом к нашему дальнейшему прогрессу, и Букайо представляет собой важную часть нашей команды сейчас и в будущем. Букайо не только фантастически талантлив, но и особенный человек. Мы все любим его, и он отдает честь себе и своей семье за тяжелую работу и самоотверженность, которые они все приложили, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вместе с нашими болельщиками мы с нетерпением ждем продолжения развития Букайо в команде в ближайшие годы», – заявил Артета.

В текущем сезоне 21-летний Сака провел в АПЛ 37 матчей, забил 13 голов, сделал 11 ассистов.

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ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала Сака подписал новый контракт
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Микель Артета Букайо Сака Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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