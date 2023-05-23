ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Арсенала Сака подписал новый контракт
Лидеры остаются в команде
Клуб АПЛ «Арсенал» официально подтвердил подписание нового контракта с вингером Букайо Сака. Игрок получил договор до середины 2027 года.
21-летний хавбек в нынешнем сезоне АПЛ стал первым футболистом, достигшим двойных показателей в статистике голов (13) и результативных передач (11).
В нынешнем сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате и боролся за титул, но в итоге уступил чемпионство «Манчестер Сити».
Ранее клуб продлил контракт основного вратаря Аарона Рэмсдейла. Летом лондонцы сосредоточатся на усилении состава, а главной целью является хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.
Hot off the press 🌶️— Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023
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