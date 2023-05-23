В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла» Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 13:00.

Игру можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.