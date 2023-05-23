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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 17:39 | Обновлено 23 мая 2023, 17:43
125
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ворскла

В Ужгороде 24 мая состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги

23 мая 2023, 17:39 | Обновлено 23 мая 2023, 17:43
125
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ворскла
УПЛ

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла» Полтава.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 13:00.

Игру можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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