Украина. Премьер лига23 мая 2023, 17:39 | Обновлено 23 мая 2023, 17:43
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ворскла
В Ужгороде 24 мая состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги
23 мая 2023, 17:39 | Обновлено 23 мая 2023, 17:43
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В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла» Полтава.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 13:00.
Игру можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.
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