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ATP
23 мая 2023, 16:41 | Обновлено 23 мая 2023, 16:50
313
1

Супруг Свитолиной не смог вспомнить вкус победы. Теперь – в Лионе

Француз потерпел очередное фиаско

23 мая 2023, 16:41 | Обновлено 23 мая 2023, 16:50
313
1
Супруг Свитолиной не смог вспомнить вкус победы. Теперь – в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№386 АТР) в первом круге турнира в Лионе (Франция) был близок к победе над Педро Качиным (№63 АТР), но до конца дожать соперника не смог.

В первом сете встречи первого круга Монфис, который, напомним, является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, одержал победу со счетом 6:2. А вот развить перевес он не смог, позволив вначале сопернику вернуться в игру (6:3), а затем и выиграть решающую партию – 6:4.

Гаэль Монфис в 2023 году еще не выиграл ни одного матча на корте. На его счету есть победа в первом круге челленджера в Остраве над соотечественником Эваном Фюрнессом (№279 АТР), но получил ее Гаэль на отказе соперника во втором сете.

К слову, на турнир в Лионе Гаэль Монфис смог заявиться по wild card.

АТР Лион. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) – Педро Качин (Аргентина) – 6:2, 3:6, 4:6

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Гаэль Монфис ATP Лион Педро Качин
Источник Sport.ua
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