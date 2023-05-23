ATP23 мая 2023, 15:05 |
575
0
Гаэль Монфис объявил о смене команды
Французский теннисист приехал на турнире в Лион с новой командой.
23 мая 2023, 15:05 |
575
0
Французский теннисист Гаэль Монфис объявил о смене команды.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Гюнтера Бресника, Рихарда Рукельсхаузена и Доминика Дистельбергера за ту невероятную работу, которую мы вместе проделали за это время. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу преданность и усилия», – написал Монфис в инстаграме.
Отметим, что Гаэль работал с Бресником и Рукельсхаузе с января 2021 года.
На турнир в Лионе он проехал с новой командой.
В текущем сезоне Монфис сыграл 7 матчей, выиграв один из них.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 мая 2023, 16:54 9
Филиппинец отметил обоих боксеров
Футбол | 22 мая 2023, 23:41 10
Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и гарантировал себе путевку в УПЛ
Теннис | 23.05.2023, 13:27
Бокс | 23.05.2023, 10:43
Футбол | 23.05.2023, 10:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2023, 00:05 4
21.05.2023, 18:03 7
21.05.2023, 17:46 4
22.05.2023, 12:53 13
23.05.2023, 02:17 3
21.05.2023, 20:41
21.05.2023, 22:46
21.05.2023, 19:30