Французский теннисист Гаэль Монфис объявил о смене команды.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Гюнтера Бресника, Рихарда Рукельсхаузена и Доминика Дистельбергера за ту невероятную работу, которую мы вместе проделали за это время. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу преданность и усилия», – написал Монфис в инстаграме.

Отметим, что Гаэль работал с Бресником и Рукельсхаузе с января 2021 года.

На турнир в Лионе он проехал с новой командой.

В текущем сезоне Монфис сыграл 7 матчей, выиграв один из них.