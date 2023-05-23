Алексей Крутых – Алекс Болт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос
23 мая украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинец сразится против Алекса Болта из Австралии (№374 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №5 после матча Хартоно – Бейлек. Ориентировочное время начала встречи – 13:40 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Франко Агаменоне (№166 ATP) или Факундо Діаса Акосты (№137 ATP).
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