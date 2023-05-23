Дарья Снигур – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос
23 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№163 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна (№393 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №15 после матча Тимофеева – Мельникова. Ориентировочное время начала встречи – 12:30 по Киеву.
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Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Антонии Ружич (№230 WTA) или Бренды Фругвиртовой (№146 WTA).
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