Чемпионат Европы23 мая 2023, 12:25 | Обновлено 23 мая 2023, 12:42
1739
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УЕФА изменил время начала матча квалификации Евро-2024 Украина – Мальта
Поединок начнется практически на 3 часа раньше
23 мая 2023, 12:25 | Обновлено 23 мая 2023, 12:42
1739
0
Матч 4-го тура отборочного раунда к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты перенесен практически на 3 часа назад.
Изначально поединок должен был состояться 19 июня в 21:45 по киевскому времени, однако теперь на официальном сайте УЕФА стоит иное время – 19:00.
Официальная причина такого изменения неизвестна.
Матч Украина – Мальта пройдет на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия), который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей.
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