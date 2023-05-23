УЕФА изменил время начала матча квалификации Евро-2024 Украина – Мальта

Матч 4-го тура отборочного раунда к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Мальты перенесен практически на 3 часа назад.

Изначально поединок должен был состояться 19 июня в 21:45 по киевскому времени, однако теперь на официальном сайте УЕФА стоит иное время – 19:00.

Официальная причина такого изменения неизвестна.

Матч Украина – Мальта пройдет на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия), который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей.