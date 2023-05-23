Лилль предложит Исмаили продлить контракт

Французский «Лилль» намерен в ближайшее время предложить 33-летнему левому защитнику Исмаили продлить контракт с клубом еще на один год.

В действующем контракте, который рассчитан до 30 июня, есть опция об автоматической пролонгации, однако она может быть активирована только в случае проведения Исмаили определенного количества матчей.

Сообщается, что опытный бразилец уже не сможет наиграть нужное для автоматического продления контракта количество матчей, но в «Лилле» все равно настроены сохранить экс-фулбека «Шахтера» в своих рядах и на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Исмаили может летом покинуть «Лилль», если с поста главного тренера команды уйдет Паулу Фонсека.