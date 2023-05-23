Лилль предложит Исмаили продлить контракт
Нынешнее трудовое соглашение бразильца рассчитано до 30 июня
Французский «Лилль» намерен в ближайшее время предложить 33-летнему левому защитнику Исмаили продлить контракт с клубом еще на один год.
В действующем контракте, который рассчитан до 30 июня, есть опция об автоматической пролонгации, однако она может быть активирована только в случае проведения Исмаили определенного количества матчей.
Сообщается, что опытный бразилец уже не сможет наиграть нужное для автоматического продления контракта количество матчей, но в «Лилле» все равно настроены сохранить экс-фулбека «Шахтера» в своих рядах и на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Исмаили может летом покинуть «Лилль», если с поста главного тренера команды уйдет Паулу Фонсека.
En cas de qualification européenne, le LOSC pourrait tenter de négocier un nouveau prêt pour André Gomes, qui se plaît à Lille.— SuiveurLillois (@SuiveurLillois) May 22, 2023
Quant à Ismaily, puisqu’il ne jouera pas assez de matchs pour déclencher l’option, une prolongation lui sera proposée.
(@lavoixdessports) pic.twitter.com/vJzZ0VLaOo
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