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Франция
23 мая 2023, 11:51 | Обновлено 23 мая 2023, 11:52
266
0

Лилль предложит Исмаили продлить контракт

Нынешнее трудовое соглашение бразильца рассчитано до 30 июня

23 мая 2023, 11:51 | Обновлено 23 мая 2023, 11:52
266
0
Лилль предложит Исмаили продлить контракт
instagram.com/ismaily_31

Французский «Лилль» намерен в ближайшее время предложить 33-летнему левому защитнику Исмаили продлить контракт с клубом еще на один год.

В действующем контракте, который рассчитан до 30 июня, есть опция об автоматической пролонгации, однако она может быть активирована только в случае проведения Исмаили определенного количества матчей.

Сообщается, что опытный бразилец уже не сможет наиграть нужное для автоматического продления контракта количество матчей, но в «Лилле» все равно настроены сохранить экс-фулбека «Шахтера» в своих рядах и на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Исмаили может летом покинуть «Лилль», если с поста главного тренера команды уйдет Паулу Фонсека.

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Исмаили Лилль продление контракта Лига 1 трансферы Лиги 1
Источник Sport.ua
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